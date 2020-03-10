ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين إلى 35 حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 35 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكنها لم تعلن بعد عن تفاصيل إضافية بشأن حالة المرضى.

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أعلن حالة الطوارئ الصحية العام، وأصدر أوامره بتعليق الدراسة في العاصمة حتى يوم السبت.

كما جرى فرض قيود على الأنشطة الاجتماعية، شملت وقف الزيارات للسجناء وحضور الجماهير للبرنامج التلفزيونية.

وحظرت وكالات حكومية الموظفين من السفر للخارج سواء بصورة رسمية أو لقضاء عطلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.