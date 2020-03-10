وزير الري: سد النهضة سيولد 1972 ميجاوات كهرباء فقط

هديل هلال

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا قللت عدد توربينات سد «النهضة» من 16 إلى 12 توربينة؛ لعدم أهمية الناقص في كفاءة السد.

وأضاف «عبدالعاطي» أثناء لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن كفاءة السد في توليد الكهرباء تبلغ 33%، موضحًا: «السد لن يولد 6000 ميجاوات وإنما 1972 ميجاوات كهرباء فقط».

وتابع: «الجانب الإثيوبي معرفش يواجه الشعب بتاعه ويقوله أنا صرفت فلوسك في الهوا وعملت استثمارات من الشعب الفقير لكن أحط دماغي في الرمل وأخد مصر تلكيكة وأقول إنها تعيق التنمية»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى إنشاء إثيوبيا أربعة سدود لم تتحدث عنها مصر منها؛ سد تانا لتوليد الكهرباء، وسد تيكيزي، وسد فينشا على النهر الأزرق، معقبًا: «منين ضد التنمية والسدود اتعملت».