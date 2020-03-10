انطلاق تمرین عسكري مشترك بين القوات الإماراتیة والأمریكیة

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انطلقت في الإمارات -اليوم الثلاثاء- فعاليات التمرين العسكري المشترك "20 Native Fury" بين القوات الإماراتية ونظيرتها الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم، أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين.

وحسب الوكالة، يأتي هذا التمرين ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة الإماراتية التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت الوكالة إنه في إطار التمرین المشترك "20 Native Fury " انطلق التمرین البحري المشترك "20 Iron Defender" بمشاركة عدد من الوحدات البحریة إلى جانب وحدات من جهاز حمایة المنشآت الحیویة والسواحل وقیادة الطیران المشترك إضافة إلى الضفادع البشریة المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطیط وإدارة عملیات مكافحة الألغام.