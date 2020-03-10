شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا في مسعى لتقليل انتشار كورونا

علقت الكثير من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى إيطاليا في محاولة لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء أوروبا، حيث تعد إيطاليا أكثر الدول الأووبية تضررا من الفيروس.

من جانبها أوقفت الخطوط الجوية النمساوية جميع رحلاتها الجوية بين فيينا وشمال إيطاليا حتى 28 من مارس الحالي، كما حظرت الحكومة النمساوية أي شخص قادم من إيطاليا لا يحمل شهادة صحية من دخول البلاد بما في ذلك المسافرين بالطائرة أو القطار، وذلك وفقا لقناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء.

وألغت شركة "رايان إير" الإيرلندية للطيران جميع رحلاتها الداخلية في إيطاليا، وقلصت أعداد رحلاتها الدولية إلى شمال إيطاليا.

كما ألغت أيضا الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا بعد أن وضعت الحكومة الإيطالية جميع البلاد قيد الإغلاق في محاولة لاحتواء تفشي انتشار الفيروس.

وألغت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران غالبية رحلاتها الجوية إلى مدن "ميلانو وفينيسيا وفيرونا" الإيطالية.

من جهتها، تواصل شركة "لوفتهانزا" الألمانية وشركة "يورو وينجز" التابعة لها، توفير الرحلات الجوية إلى إيطاليا ولكنها قالت إنها تراقب الوضع عن كثب.

يشار إلى أن إيطاليا قد سجلت إصابة أكثر من 9 آلاف شخص بفيروس كورونا المستجد ووفاة 463 شخصا جراء الفيروس.