متحدث الري: الدولة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأمطار والسيول المرتقبة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مركز التنبؤات بالفيضانات والرصد أصدر مجموعة من البيانات والخرائط التي تؤكد على وجود موجة شديدة من الأمطار والرياح، خلال الخميس والجمعة والسبت المقبلين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تم رفع حالة الاستعداد بشكل كامل لكل أجهزة وزارة الري، بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول وتطهيرها؛ لاستيعاب المياه القادمة.

وأكد أن الدولة على أهبة الاستعداد للتعامل بشكل جيد مع الأمطار، وخصوصًا في مناطق السيول بشمال وجنوب سيناء والصعيد ومطروح والصحراء الغربية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه المياه في الخزانات والبحيرات الصناعية التي تم تنفيذها من قبل وزارة الري في الفترة السابقة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت، أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى.

وحذرت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.