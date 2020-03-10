تقرير: علاج عالي الخطورة ربما يكون شفى مريضا ثانيا بالإيدز

يعتقد علماء أن مريضا ثانيا ربما يكون قد شفى من الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بعد تلقي علاج "عالي الخطورة" عن طريق زراعة خلايا جذعية وعلاج كيميائي منخفض الكثافة.

وقال الباحثون الدوليون إن المتابعة طويلة الأمد للمريض المقيم بلندن أوضحت "عدم تبقي (أى خلايا) نشطة من فيروس نقص المناعة البشرية".

وكتب العلماء في المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت إتش آي في" أنه رغم أن العلاج كان "عالي الخطورة وليس مناسبا إلا لبعض المرضى" المصابين بأمراض خطيرة، إلا أن النتائج "توفر دليلا على أن هذا المريض هو الثاني الذي يتم علاجه من الفيروس".