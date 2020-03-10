خبير ألماني: يمكن الحيلولة في ألمانيا دون تفشي وباء كورونا على غرار إيطاليا

ذكر خبير ألماني في شؤون الصحة، أنه يمكن في ألمانيا الحيلولة دون تفشي وباء كورونا المستجد على غرار إيطاليا.

وقال كارل لاوترباخ، السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف)، إن هناك في ألمانيا حاليا نظرة عامة جيدة على أعداد المصابين، موضحا أن هذه ميزة يمكن استغلالها خلال الأسابيع المقبلة لإبطاء الوباء.

وأضاف لاوترباخ: "يتعين علينا الحيلولة دون انتشار الوباء على غرار إيطاليا. يمكننا القيام بذلك الآن".

وأشاد لاوترباخ بتوصيات وزير الصحة الألماني بإلغاء جميع الفعاليات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص، واصفا هذه التوصيات بأنها سديدة للغاية.

وفي المقابل، أعرب لاوترباخ عن عدم تفهمه لعدم تطبيق هذه التوصيات في الغالب على المستوى المحلي، وقال: "الفدرالية لها مميزات كثيرة للغاية في أغلب الأحيان، هذا أمر لا شك فيه. لكن في هذه المسألة تمثل عيبا".

وارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الاثنين.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية أمس أيضا عن أول حالتي وفاة في البلاد لهما علاقة بعدوى فيروس كورونا المستجد.