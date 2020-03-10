تهاني الجبالي: تعييني في قمة العمل القضائي رد اعتبار المرأة المصرية

قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إنها تمتلك 75 ساعة مسجلة للحوار المجتمعي الذي جرى في كل ربوع مصر وضم جميع المجالات حول تعيين المرأة في القضاء، مؤكدة أنها تعتبر هذه الساعات مادة علمية ثرية لأي باحث سيبحث فيما هو قادم بعد 100 عام من الآن عما شهدته مصر من حوار لدى تعيين أول قاضية في العصر الحديث.

وأضافت الجبالي – خلال مداخلتها حول تقييم عمل المرأة بالقضاء في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مساء الإثنين بعنوان «المرأة والقانون..حصاد 100 عام من التحديات والمكاسب» - أن مصر شهدت قبل تعيينها في القضاء ضجيج وصخب واسع واختلاف في وجهات النظر، إلا أن ذلك لم يمنع خضوع مبدأ الملائمة الاجتماعية الذي استندت إليها السلطات عام 1948 في عدم تعيين الدكتورة عائشة راتب بالقضاء للمراجعة، ولم يمنع المحكمة الدستورية العليا في مصر من اتخاذ أول قرار بتعيين أول قاضية مصرية فيها، الأمر الذي اعتبرته نقطة لامعة في تاريخ المحكمة تليق بمقام مصر الحضاري.

وتابعت الجبالي: "جرى تعييني في حيث ينتهي الآخرون؛ نظرا لأن القضاة في العموم يجري تعيينهم في بداية السلم القضائي، أما أنا فقد جرى تعييني في قمة العمل القضائي على النحو الذي مثل رد اعتبار للمرأة المصرية، وليس لي وحدي فقط، كما كان رد اعتبار لقيمة عمل المرأة بالقانون لمدة 100 عام سابقة على تعييني بالمحكمة الدستورية العليا، نظرا لأن أساتذتي ممن علموني القانون وعلموا القضاة المصريين القانون كان نصفهم في الجامعات سيدات حاصلات على أرقى الدرجات العملية في كل مجالات القانون، ومع ذلك لم يكن يجري تعيينهم في القضاء".

وأوضحت الجبالي أن قرار تعيينها كان أيضا رد اعتبار لصورة مصر الحضارية؛ نظرا لأنه سبق مصر في تعيين المرأة في القضاء 11 دولة عربية، بلغت تجربة عمل السيدات كقاضيات فيها حوالي 40 سنة، ففي الجزائر مثلا بلغت نسبة القاضيات حوالي 50% من إجمالي نسبة القضاة هناك، وفي السودان كان النساء يتبوؤون مواقع مهمة جدا في المحكمة العليا ومحكمة النقض، وكذلك الحال في لبنان، مؤكدة أن الإحصائيات أيضا تشير إلى أن 39 دولة إسلامية في العالم سمحت بتعيين المرأة في القضاء قبل مصر، مشددة أن هذه الإحصائيات مثلت وجع وطني بالنسبة لمصر التي لا يليق بها إلا أن تكون في مقدمة الرواد، هذا هو دورها ومقامها العالي.