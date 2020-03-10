شركة «ليجو» للألعاب تصدر أول نسخة من مكعبات الأطفال صديقة للبيئة

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تواكب شركة "ليجو" الدنمارك لـ"لعب الأطفال" التوجه العالمي نحو الحفاظ علي البيئة لتستبدل البلاستيك المعهود في مكعباتها الملونة المنتشرة حول العالم بمواد أخرى صديقة للبيئة.

ويقول "تيم بروكس"، مدير ليجو المعروفة بلعب الأطفال التي تورث عبر الأجيال لـ"فرانس 24": إن الشركة تهتم بأن تكون قطعها العابرة للأجيال صديقة للبيئة أيضا.

ولا يخلوا توجه الشركة الجديد من المنفعة الاقتصادية فبجانب حفاظها علي البيئة هى تحافظ علي زبائنها؛ إذ أثبتت دراسة مؤخرا أن 47% من زبائن ألعاب الأطفال في الكريسماس الماضي كانوا متأثرين بقراراتهم البيئية حيال شراء الألعاب البلاستيكية.

ويقول "توت فريدريك"، خبير صناعة ألعاب الأطفال بمجموعة "إن بي دي"، التي أعدت الدراسة المذكورة إن هناك حراك بين مصنعي الألعاب حيال تطوير مواد ألعابهم، وتطوير طرق التغليف بما يتناسب مع الحفاظ على البيئة.

وفي الوقت الحالي تصنع "ليجو" ألعابها من مادة بترولية تستخدم في صناعة الأجهزة المنزلية تسمى "أكريلونيترايل بيتودايين ستايرين".

وفى الخطة الجديدة تبدأ الشركة الدنماركية بتطوير 2% أو 80 قطعة مكعبات من أصل 3600 قطعة لتصبح بمواد أخرى كالبولي إيثيلين المستخرج من قصب السكر.

ويعد الأمر تحديا حقيقيا إذ أن المواد الجديدة هى مواد نباتية تفتقر للقوة والمرونة التي تملكها المواد البترولية.

ويقول بروكس إن هدفه أن لا يشعر الزبائن بفرق في الألوان ولا في القوة بين المنتجات القديمة والجديدة، خاصة وأن المكعبات يجب أن تكون غاية في التناسق لأنها ستركب مع بعضها البعض القديم والجديد.

وبدأت شركة "ليجو" ظهورها مع مكعبات الأطفال البسيطة وتطورت وتنوع عملها عبر السنين لتنتج نماذج من شخصيات مجسمة لفيلم "هاري بوتر"، ولتنتج ألعاب أطفال تحاكي بناءت هندسية معقدة، لتتطور لتدخل سوق ألعاب الفيديو ما أكسبها قوة وقدرة على تخطى الأزمات حتى تمكنت العام المنصرم من رفع أسعار منتجاتها بـ6%.

وتشجع "ليجو" توريث قطع الألعاب الخاصة بها عبر الأجيال، فكما يقول "بروك" إن قطعة مكعبات من إصدار الشركة حديثا يمكن تركيبها عى قطعة أخرى لليجو من الخمسينيات.

وتقدر شركة ليجو إن 96% من زبائنها عبر السنين لم يقوموا بإلقاء نماذج المكعبات لديهم، وإنما ورثوها للأجيال التالية، ما جعل منتجااتها البلاستيكية سابقا لم تضر بالبيئة نظرا لأنها بقيت في أيدي مستخدميها.

وإلى جانب تطوير مواد منتجاتها لتكون صديقة للبيئة فالشركة تحرص على جمع مخلفاتها البلاستيكية السابقة ووضعها بالمكان الصحيح، كما تقوم بمشروع لإعادة تدوير ألعابها مقره فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم توزيع الألعاب المعاد تدويرها على الأطفال الفقراء.

وانضمت ليجو عام 2014 لتحالف "WWF" لتقليل انبعاث الغاز، لتؤكد ذلك بإعلانها عام 2017 بأنها لا تستخدم سوى مصادر الطاقة المتجددة.

ويقول "بو أوبسنيبجيرغ"، رئيس حلف "WWF" عن الشركة، إنهم يساهمون بمنع التغير المناخي، ويقومون بالحفاظ على الصناعات البيئية، وبعد ذلك بدأوا بالنظر لما ينتجونه كيف يجعلونه صديقا للبيئة.

وشركة كركبي الشركة الأوم لليجو تقوم باستثمار مليار دولار من أموالها في مزارع طاقة الرياح المتجددة.

وتعمل ليجو على تحسين نوع التغليف لألعابها إذ تقلل عدد طبقات الأكياس البلاستيكية حول ألعابها، بينما قررت الشركة أن تكون جميع مواد التغليف لديها من البلاستيك المعاد تدويره بحلول عام 2025.