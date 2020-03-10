الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون لاجئ يعيشون بأقل من 3 دولارات يوميا في الأردن

(د ب أ)

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، الاثنين، إن أكثر من 500 ألف لاجئ في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وبأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشكل حوالي 79% من اللاجئين في الأردن (ولا يشمل ذلك اللاجئين الفلسطينيين).

وذكرت المفوضية في بيان تم توزيعه على صحفيين في عمّان أنها "تشعر بالقلق بشأن إمكانية إدراج المزيد من اللاجئين في الأردن والمنطقة إلى خط الفقر، حيث هناك تهديدات بزيادة نسبة الفقر بين اللاجئين مع انقضاء السنة التاسعة للصراع في سورية، وفي ظل المناخ الاقتصادي الضاغط في البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين".

وتحدثت المفوضية عن أن نحو 90% من اللاجئين في الأردن، والذين ينتمون الى 52 دولة، يقبعون تحت قروض مالية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال دومنيك بارتش الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "اللاجئون السوريون يتمتعون بالصمود والبحث عن الحلول، لكنهم اليوم بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى".

وتحدثت المفوضية عن وجود 84 ألف طفل لاجئ في سن الدراسة غير ملتحقين بأي برامج تعليمية.

وقالت المفوضية إن فرص اللاجئين بالالتحاق بالتعليم العالي محدودة، مشيرة إلى أن هناك "حاجة ماسة" لزيادة التمويل للمستوى الجامعي والتدريب المهني.

وقالت المفوضية إن حوالي 10% من اللاجئين في الأردن بحاجة إلى إعادة التوطين، لكن أقل من 1% يتم إعادة توطينهم كل عام.