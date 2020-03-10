فلسطين: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، وأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 26 شخصا، بينهم 25 في بيت لحم وواحدة في طولكرم، وجميعهم بصحة جيدة، باستثناء حالة واحدة استدعى نقلها إلى العناية المكثفة.

وقال ملحم - في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء - "إن الحكومة تتحدث بشفافية وتتابع التطورات أولاً بأول، وجميع الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء يخضعون للفحص الدوري عقب الجلسات التي يعقدونها، مؤكدا أن مركز الإدمان في بيت لحم بات جاهزاً لاستقبال أي حالات قد يطرأ عليها تطورات أو انتكاسات جديدة".

وأضاف أن أعداد الذي يخضعون للحجر الصحي في المنازل ارتفع إلى 2900 مواطن في محافظات الضفة وقطاع غزة، بينهم 6 في مدينة القدس، و605 مواطنين عادوا مؤخرا إلى غزة بعد تأديتهم مناسك العمرة.

وأشار ملحم إلى أن نتائج الفحوصات لـ108 عينات كانت سلبية، أي غير حاملة للمرض، وهذه الفحوصات كانت من الساعة الثانية منذ منتصف الليلة الماضية وحتى التاسعة من صباح اليوم، موضحا أنه جرى أخذ عينات 1406 حتى الآن، وأنجز منها 1333 عينة، وثبت إصابة 26 مواطنا بالفيروس.

ولفت إلى أن 73 فحصا قيد المتابعة حاليا، ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية لهذه الفحوصات عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد عند السادسة مساء.

وبشأن المعلمة التي أعلن عن إصاباتها في مدينة بيت لحم أمس، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية " تم أخذ عينات من جميع من يشتبه بالاختلاط معها، سواءً من المعلمات أو الطالبات، وتبين عدم إصابة أي منهن بالفيروس".