الجيش الأمريكى يبدأ الانسحاب من قاعدتين فى أفغانستان

واشنطن تدعو لتصويت أممى حول اتفاقها مع «طالبان».. والرئيس الأفغانى يعتزم إصدار مرسوم بالإفراج عن سجناء من الحركة

أعلن مسئول أمريكى، أن الجيش الأمريكى بدأ الانسحاب من قاعدتين فى أفغانستان، إحداهما فى ولاية تشكل معقلا لحركة طالبان، ما يشكل المرحلة الأولى من الاتفاق الذى وقع فى 29 فبراير بالدوحة بين الولايات المتحدة والمتمردين.

وقال المسئول الأمريكى رافضا الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن هاتين القاعدتين تقعان فى لشكر قاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب) التى يسيطر عليها المتمردون إلى حد كبير، وفى ولاية هرات (غرب).

وبحسب نص الاتفاق، يجب أن يخفض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين فى البلاد من 12 ألفا أو 13 ألفا إلى 8600 بحلول منتصف يوليو. وسيتوجب إخلاء 5 قواعد من أصل 20 قاعدة فى البلاد.

لكن الكولونيل سونى ليجيت الناطق باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان أعلن، أمس الأول، أن القوات الأمريكية تحتفظ «بكل الإمكانات لتحقيق أهدافها».

من جهته، أعلن عمر زواك، الناطق باسم حاكم ولاية هلمند أن «20 إلى 30» جنديا أجنبيا فقط غادروا لشكر قاه منذ نهاية الأسبوع.

والولايات المتحدة الراغبة فى إنهاء أطول الحروب فى تاريخها، تعهدت فى اتفاق الدوحة بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 14 شهرا إذا احترمت حركة طالبان تعهداتها الأمنية.

وتعتبر هلمند مع ولاية قندهار المجاورة معقلا لطالبان وقد استهدفت فيها القوات الأمريكية والبريطانية بشكل خاص على مدى 18 عاما من النزاع الأفغانى.

إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة إلى التصويت فى مجلس الأمن الدولى على مشروع قرار يؤيد الاتفاق الذى توصلت إليه مع حركة طالبان فى 29 فبراير والذى باشرت بموجبه سحب قوات من أفغانستان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، حيث قدم طلب التصويت بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل أسبوع، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

ويأتى التصويت وسط أزمة سياسية خطيرة فى أفغانستان مع تنصيب كل من الرئيس أشرف غنى وخصمه الأبرز رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبدالله عبدالله نفسيهما رئيسين.

وجرت انتخابات فى سبتمبر بأفغانستان لكن لم يتم الإعلان عن فوز غنى بولاية ثانية إلا الشهر الماضى بعدما تأجّل إعلان النتيجة مرارا وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. وأثار الإعلان ردا غاضبا من عبدالله الذى تعهّد بتشكيل حكومته الموازية.

وبحسب مسودة القرار الأمريكى، فإن مجلس الأمن «يحض الحكومة الأفغانية على المضى فى عملية السلام ولا سيما من خلال المشاركة فى مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدنى ويضم فى صفوفه نساء».

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذا المسعى الأمريكى للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع طالبان نادر فى الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة.

من ناحية أخرى، قالت خمسة مصادر رسمية، أمس الأول، إن الرئيس الأفغانى أشرف غنى سيصدر مرسوما بالإفراج عن ألف على الأقل من سجناء حركة طالبان هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لبدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية ومتمردى طالبان، بحسب وكالة «رويترز».

وقال مصدران أفغانيان إن المرسوم سيسمح بإطلاق سراح سجناء كبار فى السن من طالبان، وهو قرار يأتى بعد ساعات من أداء غنى اليمين رئيسا لولاية ثانية.

وتريد طالبان أن يفرج غنى عن 5 آلاف سجين كشرط مسبق لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية.