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ارتفع عدد المصابين بفيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في لبنان إلى 51 بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المستشفى المخصص لمعالجة واستقبال المصابين بالفيروس في تقرير له أنه "سجلت أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة".

وأعلن وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى اليوم الثلاثاء إغلاق المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر.

وأغلقت المؤسسات التربوية والجامعات أبوابها ويستمر الإغلاق حتى صباح يوم الإثنين 16 آذار/مارس الحالي .وتقرر حظر النقل جواً وبراً وبحراً، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا وهي الصين، وكوريا الجنوبية وإيران، وإيطاليا.

وقرر مجلس النواب تأجيل اجتماعات اللجان التابعة له على اختلافها حتى 14 آذار/مارس الحالي، وكذلك إغلاق مبنى مكاتب النواب لفترة حتى يمكن إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى السعودية ودولتي الكويت وقطر حتى إشعار آخر.