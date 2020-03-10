أمريكا تؤكد لروسيا رغبتها في استقرار سوق النفط العالمية

(د ب أ)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير ستيفن مونشن ركز خلال لقائه من السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف "على أهمية استقرار أسواق الطاقة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اجتماع الوزير والسفير جاء في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% خلال تعاملات اليوم بعد فشل اجتماع دول تجمع "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، بسبب الخلاف بين السعودية وهي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إحدى أكبر الدول النفطية من خارج "أوبك"، حيث قررت الدولتان زيادة إنتاجهما من النفط بعد انتهاء العمل باتفاق الخفض الحالي بنهاية آذار/مارس الحالي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مونشن وأنتونوف ناقشا إلى جانب موضوع النفط الالتزام ببرامج العقوبات والأوضاع الاقتصادية في فنزويلا والتجارة والاستثمار. وتضغط الولايات المتحدة على شركة روسنفت الروسية للخروج من فنزويلا التي تعتمد على تصدير النفط في استمرار نظام حكم الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف واشنطن بشرعيته.

كان اجتماع دول أوبك بلس قد انهار يوم الجمعة الماضية بدون التوصل إلى اتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط وهو ما يفتح الباب أمام تحرر الدول الأعضاء من سقف الإنتاج الحالي اعتبارا من أول نيسان/أبريل المقبل.

ويبلغ خفض الإنتاج المعمول به حاليا حوالي 1ر2 مليون برميل يوميا.