أباظة: تعليق الدراسة أخذت زخما أكثر مما ينبغى.. وشهاب: نتائج ترصد المصابين لا تشير لضرورة الغلق

أشاد أعضاء بمجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تعليق جميع الفاعليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا»، معتبرين أن القرار لا ينطبق على المدارس والجامعات حتى الآن؛ لأن المؤشرات والمقاييس العلمية تشير إلى أن الأوضاع لا تزال فى الجانب الآمن.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عبدالمنعم شهاب، بقرار رئيس الوزراء، تعليق جميع الفاعليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة، مؤكدا أن دور الدولة ووزارة الصحة فى مكافحة الفيروس جيد جدا، لأنها تلتزم بالإجراءات الوقائية التى حددتها منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وجود تواصل مستمر بين اللجنة ووزارة الصحة للاطلاع على كل ما هو جديد بشأن الفيروس.

وقال إن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ونتائج ترصدها، لا تشير لأى ضرورة لتعليق الدراسة، خاصة أن أى منها لم يظهر فى المدارس أو الجامعات، مشيرا إلى أن قرار تعليق الدراسة لا يزال قائما فى حالة تفاقم الوضع.

وأكد شهاب لـ«الشروق»، أن القرارات والإجراءات المتبعة فى مثل حالات تفشى أى مرض من الأمراض، تأتى بشكل تدريجى وفقا للأوضاع كل بلد وحالات الإصابة فيها، ومصادر العدوى، مؤكدا أن مصر تتبع الإجراءات الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب، هانى أباظة: إن مسألة تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات أخذت زخما إعلاميا أكثر مما ينبغى، خصوصا وأن المؤشرات والمقاييس العلمية تشير إلى أن الأوضاع لا تزال فى الجانب الآمن، مشيرا إلى إن مصر دولة مؤسساتية وهو ما ينعكس على قرار أى وزارة من وزاراتها.

وأوضح أباظة لـ«الشروق» أن عدم اتخاذ وزير التعليم، طارق شوقى، أى إجراء بشأن تعليق الدراسة، يأتى بناء على ما يرد من وزارة الصحة، ومركز إدارة الأزمات، من تقارير ومؤشرات تتعلق بفيروس كورونا، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الخطر.

وأشار إلى أحقية أولياء الأمور فى القلق على صحة أبنائهم، مؤكدا أن الدولة لن تجازف بحياة الآلاف من طلبة الجامعات المدارس والجامعات، فى حالة وجود الخطر، موضحا أن الحالات المصابة برغم من زيادة عددها إلى 55 إلا أن معظمها كانت بين الأجانب أو فى المحافظات والمناطق السياحية التى تتعامل بشكل مباشر مع القادمين من الخارج.

وحذر من خطورة الانسياق وراء وسائل الإعلام المجهولة ووسائل التواصل الاجتماعى الساعية لنشر حالة الذعر، ومن ثم عزل مصر، مثل ما حدث مع بعض الدول، مشيرا إلى أن القضية لها جوانب اقتصادية وسياسية، تستهدف دولا بعينها، لاسيما بعد فداحة خسائر الصين التى تعد ثانى أقوى اقتصاد فى العالم.

وقال النائب حسن السيد: إن القرار بمنع التجمعات يأتى حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيساهم فى منع نقل العدوى بين المواطنين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية طالبت فى بيان أصدرته الإثنين، جميع الدول التى تشهد انتشار فيروس كورونا، بوقف المدارس وتعليق الفاعليات التى تشهد تجمعات كبيرة، فى إطار إجراءات الحد من انتشار الفيروس وإيقافه، قائلة إن خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات حقيقيا جدا.