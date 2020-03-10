تايوان تجلي 400 مواطن من مدينة ووهان

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قالت السلطات التايوانية إنها نظمت رحلات طيران عارض خاصة لإجلاء أكثر من 400 مواطن تايواني عالقين في مدينة ووهان بوسط الصين منذ أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تصل الطائرات تايبيه مساء اليوم.

وقال وزير الصحة تشين شيه شونج، إن السعة الاستيعابية الحالية لمنشآت الحجر الصحي والفحص كافية للتعامل مع المئات القادمين من ووهان.

وأضاف في مؤتمر صحفي في تايبيه أنه سيتم السماح للركاب بركوب الطائرة في حال ثبت خلوهم من الفيروس ولم يكونوا مصابين بالحمى في ووهان.

وبعد وصول المواطنين من ووهان، سوف يتم إرسالهم لثلاث منشآت حجر صحي.

من ناحية أخرى، أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة في تايوان اليوم تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا.

وقال إن إحدى الحالتين تعود لفرد من أسرة مريض بالفيروس بالفعل، والأخرى لمواطن تايواني في الثلاثينيات من عمره عاد من رحلة عمل لهولندا مطلع الشهر الجاري.

وسجلت تايوان حتى الآن 47 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها حالة وفاة، ومن بينهم 17 حالة شفيت من الفيروس وغادرت المستشفى.