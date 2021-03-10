وزيرة التضامن عن الطفلة ضحية التحرش بالمعادي: سنتعامل معها نفسيا واجتماعيا

القباج: وجود أطفال غير واعين في الشارع يجعلهم مطمعا لأشخاص غير سويين





علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة التحرش بطفلة في المعادي، قائلة إن وجود الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية في هذه السن الصغيرة عرضة للتحرش والإساءة والاتجار والمخدرات.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن وجود أطفال غير واعين في الشارع يجعلهم مطمعا لأشخاص غير سويين، مؤكدة أن هؤلاء يُحاسبون قانونيًا وليس إنسانيًا فقط.

وشددت على ضرورة حماية الفتيات، مضيفة أنه سيتم التعامل مع الطفلة المعتدى عليها نفسيًا واجتماعيًا، لأنها تحتاج إلى الرعاية والتأهيل والتوعية والحماية.

وتابعت: «نحن دائمو البحث عن أسر هؤلاء الأطفال لإعادتهم لأسرهم ودمجهم.. هناك نوعان من هذه الفئة، واحد أسرهم مش عارفينهم، وآخر أسرهم مش عاوزينهم».

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.