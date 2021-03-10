البعثة الأممية تهنئ الليبيين بمنح الثقة للحكومة

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة.



وفي بيان صدر عشية اليوم الأربعاء، حيّت البعثة قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم الذي وصفته بـ "التاريخي" من أجل إعلاء مصالح وطنهم وشعبهم. حسب وصفها.



وقالت البعثة عبر بيانها: "بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والازدهار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل".



وأثنت البعثة على ملتقى الحوار السياسي الليبي وجهوده التي قالت: إنها أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.