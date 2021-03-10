كوريا الجنوبية تبحث استخدام الجرعات الثانية من لقاحات كورونا في التطعيم الأولى



تبحث كوريا الجنوبية، إمكانية استخدام بعض لقاحات "استرازينيكا" التي يتم الاحتفاظ بها للتطعيم بالجرعة الثانية، في عملية التطعيم الأولى، بهدف تسريع وتيرة برنامج التطعيم.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرئاسي، كانج مين-سيوك قوله في بيان للصحفيين اليوم، إن هناك إجماع في الرأي داخل الحكومة على الإسراع بتطعيم أكبر عدد ممكن، عندما يتم الانتهاء من الإمداد بالجرعة الثانية.



وأضاف أن لجنة من الخبراء ستتخذ قرارا حول التفاصيل.



يشار إلى أن الحكومة الكورية خزنت كميات من جرعات لقاح "استرازينيكا" لعملية التطعيم التالية.



ومن المقرر أن تتلقى كوريا الجنوبية، التي بدأت برنامجها للتطعيم في نهاية الشهر الماضي، جرعات إضافية من "استرازينيكا" خلال الربع الثاني من العام.



وستتخذ سلطات الحجر الصحي قرارا اليوم الأربعاء، بشأن ما إذا كان سيتم إعطاء لقاحات "استرازينيكا" لكبار السن، ممن بلغوا 65 عاما فما فوق.