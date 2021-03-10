البرلمان الكيني يصدق على اتفاقية التجارة الجديدة مع بريطانيا

وافق البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية التجارة الجديدة مع بريطانيا التي تم توقيعها في ديسمبر الماضي لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أدان حاجي علي رئيس لجنة التجارة في الجمعية الوطنية الكينية قوله أمام أعضاء الجمعية إن الاتفاق يسمح بدخول السلع الكينية للسوق البريطانية دون الخضوع للرسوم الجمركية ولا لنظام الحصص.

ويستبعد الاتفاق المنتجات الزراعية بما فيها اللحوم والألبان وعسل النحل والزهور المستوردة من بريطانيا، والتي ستخضع للرسوم الجمركية في حال دخولها السوق الكينية.

ويوفر الاتفاق الحماية للصناعات الناشئة في كينيا من الواردات البريطانية المعفاة من الرسوم لمدة 15 عامًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التطبيق.

ويمكن تعديل الاتفاق كل خمس سنوات.