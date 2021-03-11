جامعة الأزهر بأسيوط: أخلينا المدينة الجامعية من الطالبات لتعقيمها عدة مرات خلال هذا الأسبوع

قال الدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط، إن الجامعة رفعت شعارًا صحة الأجسام مقدمة على عقد الإمتحان، مشيرًا إلى اتخاذ قرار تأجيل امتحانات الطالبات، بسبب ظهور أعراض كورونا على طالبتين ومشرفتين بالامتحانات، بدءً من غد الخميس، وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم نقل الطالبتين اللاتان ظهرا عليهما أعراض كورونا والمشتبه في إصابتهم إلى مستشفى الأزهر، مؤكدًا أنه تم عزل المخلطات لهما، وبلغ عددهن 10 طالبات.

وأشار إلى نقل مشرفتين من المدينة الجامعية إلى المستشفى بعد ظهور أعراض كورونا عليهما، مضيفًا أن هناك حالة تخوف وهلع من المشرفات والطالبات بسبب الإصابات التي تم رصدها.

ولفت إلى تواصله مع رئيس الجامعة وشيخ الأزهر لاتخاذ قرار تأجيل الامتحانات للطلابات في مدينة أسيوط فقط لمدة أسبوع، ذاكرًا أن الطلبات ستعودن لتأدية الامتحانات في الـ 20 مارس المقبل.

وأوضح أنه تم إخلاء المدينة الجامعية بأسيوط من الطالبات واللاتي يبلغ عددهن 3 آلاف طالبة، وذلك لإتمام إجراءات التعقيم لعدة مرات خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن التعقيم يشمل اجميع الكليات.

وأعلنت جامعة الأزهر، حالة الطوارئ بداخلها بعد أزمة امتحانات الطالبات بفرع أسيوط؛ إذ أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، زيارات مفاجئة؛ للوقوف على سير العمل بلجان كليات فرع البنات بمدينة نصر، شملت كليات: الهندسة، والصيدلة، والتجارة، والعلوم.

ويذكر أن جامعة الأزهر قررت تأجيل امتحانات الطالبات بفرع الجامعة في أسيوط، بسبب ظهور أعراض كورونا على طالبتين ومشرفتين بالامتحانات، بدءا من غد الخميس، وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021.