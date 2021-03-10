انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين بالجلسة السابقة حيث ساهم ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار في أضعاف جاذبية المعدن الأصفر.

كما انخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% ليسجل 1712.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% أمس الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور، كما انخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1710.70 دولار.

وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب، كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 25.75 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.