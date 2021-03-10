قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن القيادة السياسية مهتمة بحماية المربين، خصوصًا صغار المربين، من خلال الدعم الذي تقدمه للهيئة.

وأضاف محمود، في لقاء ببرنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير الوحدات البيطرية منذ عام 2017، إضافة إلى إحلال وتجديد وإنشاء وحدات جديدة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على عدة محاور، منها الطب الوقائي، والاقتصادي، والعلاجي، واحتواء الأمراض، متابعًا: «هدفنا حماية الثروة الحيوانية وتنميتها».

وأكد أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على حياة الإنسان والثروة الحيوانية، من خلال الحملات القومية المكثفة على مدار السنة في الوحدات البيطرية، إضافة إلى القوافل العلاجية، وأعمال الترصد والمسوح والتقصي عن الأمراض، مضيفًا أنه تمت زيارة 4060 قرية من فرق الطب البيطري أثناء جائحة كورونا، للتقصي عن أي أمراض قد تكون ظهر مع وباء كورونا.