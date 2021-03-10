أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات السويسرية حولت حوالي 5ر3 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي، في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن هذه التحويلات تأتي في إطار قضية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه، وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وأشار البيان أن المبلغ الذي تم تحويله يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، ولكن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وجددت رئاسة الجمهورية التونسية، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، بحسب البيان.