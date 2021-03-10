حماس تعيد انتخاب يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي في قطاع غزة

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أعلن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السنوار تم انتخابه لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام بعد جولة إعادة عقب منافسة شديدة مع عضو المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله.

ويتولى السنوار (58 عاما) رئاسة حماس في قطاع غزة منذ عام 2017 علما أنه معتقل سابق في سجون إسرائيل لأكثر من 20 عاما.

وذكر المصدر أن حماس انتخبت القيادي فيها أسامة المزيني رئيسا لمجلس شورى الحركة والذي يعد بمثابة برلمان لها.

وانطلقت الشهر الماضي انتخابات حماس الداخلية على أن تمر بعدة مراحل سرية من ممثلي المناطق إلى مجلس شورى الحركة الذي يتولى بدوره انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وتنتخب حماس قيادة لثلاثة أقاليم هي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ومن ثم يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي العام للحركة والذي يشغل رئاسته حاليا إسماعيل هنية.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وخاضت ثلاث مواجهات عسكرية واسعة النطاق منذ ذلك الوقت مع إسرائيل وعشرات من الجولات المتقطعة.

وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على الأوضاع فيه وهو ما أثر بشدة على حياة زهاء مليوني نسمة يقطنون القطاع وشكل تحديا رئيسيا لشعبية الحركة طوال السنوات الماضية.