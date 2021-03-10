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مباحثات نمساوية صينية حول مكافحة وباء كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 6:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 6:28 م

بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم مع نظيره الصيني وانج يي سبل تكثيف الجهود لمكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك فى اتصال هاتفي أجراه الوزير النمساوي اليوم الأربعاء مع نظيره الصيني بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال شالينبرج فى تصريحات له اليوم إنه بحث أيضا مع الوزير الصيني عملية توزيع لقاحات كورونا ودورها فى انقاذ حياة الإنسان.

ولفت شالينبرج إلى أنه تطرق إلى موضوعات أخرى منها حقوق الإنسان وترسيخ التعددية وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى المجالات الثقافية.

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