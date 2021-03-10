مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يبحث مع مسئول أممي ملف المفقودين في ليبيا

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بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانجون، ملف المفقودين في ليبيا وبالأخص المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة.

وأكد الجانبان -وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء- أهمية التعاون بين السلطات الليبية والمنظمات المتخصصة للمساعدة في التحقيقات للكشف عن مصير الضحايا ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

كما ناقشا برامج الفريق الأممي من أجل دعم ليبيا في مجال الخدمات الأساسية والإنسانية العاجلة، وسبل التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لتقديم مشاريع تخدم كافة المناطق.