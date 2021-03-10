مجمع البحوث الإسلامية: التحرش بطفلة المعادي جريمة بشعة واعتداء على البراءة

علق الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على واقعة التحرش بطفلة المعادي، قائلًا إنها جريمة بشعة خاصة إذا تم ارتكابها في حق طفلة بريئة لازالت تحتفظ بفطرتها النقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن المتحرش بطفلة المعادي يعتبر من المفسدين في الأرض، لأنه قتل الطفلة أدبيًا ومعنويًا وصحيًا.

وأضاف أن التحرش بالأطفال يعتبر اعتداءً على البراءة والإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة عدم الرأفة بالمتحرش في العقاب الذي سيتلقاه، وكذلك عدم الرأفة في توصيف الفعل الذي ارتكبه.

وشدد على ضرورة وجود عقاب رادع لهذه الجريمة، إلى جانب وضع إجراءات اجتماعية وتثقيفية وتوعوية للمجتمع بخطورة هذه الجريمة، التي تهدد أمن المجتمع، مضيفًا أنه يجب توعية الأطفال وتحذيرهم من محاولة البعض لاستدراجهم لارتكاب هذه الجريمة في حقهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء أمس الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

https://www.youtube.com/watch?v=khxQg8VzDDc