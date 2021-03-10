بطلة واقعة إنقاذ طفلة المعادي: زوجي شجعني على نشر الفيديو ورجال الشرطة دعموني

علقت أوجيني أسامة، بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادي، على كشفها لواقعة التحرش بالطفلة، قائلة: «لما شعرت بحدوث أمور مخلة من الشخص المتحرش تجاه الطفلة كل ما فكرت فيه هو إنقاذها، وتخيلت الطفلة كأنها بنتي».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «لقاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنها عندما واجهت المتحرش بالأمر أخبرها بأنه لم يفعل بالطفلة شيئا فواجهته بالكاميرا، مثلما ظهرت صورتها وهي تشير على وجود الكاميرا، فر مسرعا.

وذكرت أن زوجها شجعها على نشر الفيديو وتتبع الجاني وفضحه أمام الرأي العام، موضحة أن الصفحة والفيديو تم حذفهما بسبب بنود شركة «فيسبوك».

وتابعت: «كل رجال الشرطة في قسم المعادي دعموني وشجعوني وقالوا أنهم معايا وفي ظهري ضد أي تهديدات».

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.