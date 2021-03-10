اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ملايين الشباب السوري تكبدوا تكاليف باهظة خلال عقد من الخسارة الفادحة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في دراسة أجريت بتكليف منها وشارك فيها 1400 سوري في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما يعيشون في سوريا ولبنان وألمانيا، إن "هؤلاء الشباب تحدثوا عن أسر تمزق شملها وصداقات انفصمت عراها وصعوبات اقتصادية هائلة وقلق كبير وطموحات آلت إلى الإحباط وإنجازات ضائعة وأعباء نفسية عميقة نتيجة لسنوات من العنف والاضطراب المتواصلين بلا هوادة في البلاد".

وقال روبير مارديني، المدير العام للجنة الدولية في جنيف إنه "في بلد يشكل فيه الأشخاص دون الـ25 أكثر من نصف تعداد السكان، فإن السنوات العشر من النزاع اتسمت بفقدان الأحباء وضياع الفرص وفقدان السيطرة على مستقبلهم".

وأوضحت الدراسة، التي تم نشرها اليوم الأربعاء، في جنيف أن ذكر من كل اثنين من الشباب في سوريا (47%) قال إن أحد أراد العائلة المقربين أو الأصدقاء لقي حتفه في النزاع، بينما قال واحد من كل 6 شبان سوريين أن أحد والديه على الأقل قد قتل أو أصيب إصابة خطيرة (16%)، في حين أن من أصيبوا في النزاع من المشاركين في الاستقصاء أنفسهم فكانت نسبتهم 12%.

وأشارت إلى أن حوالي 54% من المشاركين فقد الاتصال بأحد أفراد العائلة المقربين، حيث ترتفع هذة النسبة في لبنان إلى نحو 7 من كل 10 أشخاص، لافتة إلى أن 62% أفادوا باضطرارهم إلى ترك منازلهم، سواء داخل سوريا أو خارجها.

وقالت الدراسة إن "نحو نصف المشاركين أوضحوا أنهم فقدوا الدخل بسبب النزاع (49%)، بينما أفاد 8 من كل 10 أشخاص (77%) بأنهم يكافحون لتوفير الطعام والضروريات أو تحمل تكاليفها، حيث ارتفعت هذة النسبة في سوريا إلى 85%"، وبينت، في أرقامها، أن حوالى 57% من المشاركين أفادوا بضياع سنوات التعليم، كما أفاد واحد من كل 5 أشخاص بتأجيل خطط الزواج بسبب النزاع.

وأضافت أن الفرص الاقتصادية والوظائف تأتي على رأس قائمة أكثر الاحتياجات إلحاحا لدى الشباب السورى، تليها الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي، مؤكدة أن النساء السوريات قد تضررن بشكل خاص من الناحية الاقتصادية، حيث أوضحت حوالى 30% من المشاركات أنهن لا يحصلن على أى دخل لإعالة أسرهن، في الوقت الذي يشير الشباب السورى فيه إلى أن المساعدة الإنسانية تأتى ضمن أهم الاحتياجات.

وفيما يخص تأثير النزاع على الصحة النفسية، فذكرت الدراسة أنه في 12 شهرا الماضية عانى الشباب في سوريا من اضطرابات النوم (54%)، والقلق (73%)، والاكتئاب (58%)، والشعور بالعزلة (46%)، والإحباط (62%)، والحزن (69%) بسبب النزاع، كما ذكر الشباب السوري في البلدان الثلاث التي استطلعت آراؤهم فيها أن الحصول على الدعم النفسي من أهم احتياجاتهم.

كما لفتت الدراسة إلى أنه رغم ذلك، فإن أغلب الشباب السورى المشارك أعرب عن تفاؤله بشأن المستقبل ووطموحاتهم للعقد المقبل، وإمكانية الحصول على الأمان والاستقرار وإتاحة فرصة لتكوين عائلة، والحصول على وظيفة بأجر جيد، وتوفير خدمات رعاية صحية وخدمات ميسورة التكلفة ويسهل الحصول عليها، وإنهاء الاضطرابات والنزاع.