الأعلى المستشفيات الجامعية: تداعيات فيروس كورونا مازالت مستمرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن تكريم الرئيس للطبيب محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، رسالة واضحة بأن السيسي مهموم بالمواطن المصري.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعركة مع كورونا مازالت مستمرة، موضحًا أن تداعيات هذا المرض تظل موجودة.

وأكد أن الرئيس يتابع نبض الشارع بدقة، ما يوضح أن منهج «السيسي» سرعة الإنجاز والتفاعل مع جميع القضايا، مضيفًا أن هذا يدل على إحساس الرئيس بالمواطن المصري ومشاعره.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطبيب محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، عرفانًا بدور الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.