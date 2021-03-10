تقرير: أول اجتماع صيني أمريكي منذ تولي بايدن الأسبوع الجاري

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون محادثات على مدار يومين خلال الأسبوع المقبل في ولاية ألاسكا، ما يعد أول اجتماع وجها لوجه بين ممثلين بارزين عن البلدين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم في يناير الماضي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عمن وصفته بـ"مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيجتعمان، خلال الخميس والجمعة القادمين في بلدة (أنكوريج) بولاية ألاسكا، مع القيادي في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يانج جيتشي ووزير الخارجية الصيني وانج يي، لافتا إلى أن بكين تسعى لعقد هذا الاجتماع منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف المسئول أن الاجتماع يستهدف مقارنة الملاحظات التي يأمل في تحقيقها كلا الطرفين وكذلك خططهما في نطاق السياسة الداخلية والأهداف الدولية والعالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها ستتضمن أيضا فيروس (كورونا) المستجد وتغير المناخ وأزمات الاختلاف بين البلدين بما في ذلك موقف الصين من هونج كونج وضغطها على تايوان والحظر الاقتصادي غير المعلن الذي فرضته الصين على أستراليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء المسئولين الصينيين والأمريكيين سيتبعه اجتماعا عبر الإنترنت يستضيفه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الدول الأخرى ضمن مجموعة "كواد"، وهي مجموعة استراتيجية يتم رؤيتها كحصن ضد التوسع الصيني وتتضمن أستراليا واليابان والهند.

ولفتت الصحيفة إلى تشديد بايدن سابقا على أهمية العمل مع حلفاء الولايات المتحدة في عدة قضايا تتضمن الصين بينها الدفاع والتكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان.