سياحة النواب: مناقشة إعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة وتطوير المراسي بالمحافظات الواقعة في مسارها

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية التعاون مع وزارة النقل نظرا لارتباط كافة قطاعات النقل بالتنمية السياحية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع موسع مع وزارتى السياحة والآثار، والنقل، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتحقيق الاستفادة من المشروعات الجارية التي تقوم بها وزارة النقل لدفع الحركة السياحية ودعم قطاع السياحة، بحضور رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب، إن التطورات التي تشهدها وزارة النقل بكافة قطاعاتها والبنية التحتية والمنظومة العالمية لشبكة الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في هذا المجال سيكون له مردود إيجابى قوى ينعكس على قطاع السياحة والآثار.

وأضافت نورا، أن قطاع النقل من القطاعات الهامة التي لها دور كبير في دعم قطاع السياحة، وذلك من خلال خطة الوزارة وتنفيذها عدد من المشروعات الهامة التي ستدعم هذا المجال، مثل منظومة القطار الكهربائي السريع والتي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر وتنمية الحركة السياحية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت رئيس سياحة وطيران النواب أنه تم مناقشة إعادة تشغيل العبارات بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، ورفع كفاءة كبائن النوم بالقطارات وضرورة وجود مطعم بالقطار، وأن القطار السريع سيربط المناطق السياحية ببعضها.

وتطرقت المناقشات مع وزير النقل للمعوقات التي تواجه المراكب النيلية للوصول إلى حل عادل لا يبخس حق الطرفين.

وأردفت أنه تم مناقشة إعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة مع تطوير بعض المراسي النيلية بالمحافظات الواقعة في مسارها وكيفية الاستفادة المثلى من المركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.