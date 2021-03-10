ألمانيا تحقق في شبهة تورط شركة سكانيا للشاحنات في عمليات رشوة بالهند

بدأ الادعاء العام في ألمانيا تحقيقا أوليا في شبهة تورط شركة الشاحنات والحافلات السويدية سكانيا التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية في عمليات رشوة، بعد أن كشف برنامج وثائقي عن ممارسات غير نزيهة لشركة سكانيا من أجل الفوز بعقود في الهند.

واعترفت سكانيا بأن موظفيها دفعوا رشاوى للفوز بعقود توريد حافلات في الهند، بعد تقرير بثه برنامج التحقيقات الاستقصائية أبدراج جرانسكنينج في التلفزيون السويدي مساء أمس.

وأشار البرنامج التلفزيوني إلى رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية ووثائق ومقابلات تشير إلى أن سكانيا دفعت رشاوى لمسؤولين وسياسيين كبار في الهند للفوز بعقود خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

وقال هنريك هنريكسون الرئيس التنفيذي لشركة سكانيا للبرنامج إنه كان يجب أن يصدر النظام الداخلي للشركة إنذارا بهذه المخالفات ولكنه لم يفعل ذلك لأن كبار موظفي سكانيا في الهند تحايلوا عليه".

وبحسب البرنامج فإن المراجعة الداخلية أظهرت قيام مسؤولي الشركة بدفع رشاوى للفوز بعقود توريد حافلات في سبع ولايات هندية.

وفي بيان من سكانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني فإن المعلومات التي قدمها البرنامج التلفزيوني مأخوذة من نتائج تحقيقات داخلية للشركة منذ أواخر 2017.

وأضافت أن المديرين المتورطين في هذه المخالفات تركوا الشركة وأن سكانيا أوقفت بيع الحافلات في السوق الهندية.

وأشارت إلى أن خبراء من الخارج قالوا إن الأدلة الموجودة ليست قوية بما يكفي لإطلاق تحقيق قضائي في الواقعة.

وقد بدأ الادعاء في مدينة براونشفيج الألمانية تحقيقا أوليا في الادعاء بأن سياسيين ومسؤولين هنود حصلوا على رشاوى.

وقال أحد المحققين إنه لم يتضح حتى الان ما إذا كان الدليل الحالي كاف لدعم الادعاءات أم لا.