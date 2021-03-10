نجدة الطفل: تلقينا 105 بلاغات اعتداء جنسي خلال يناير وفبراير 2021

مدير خط نجدة الطفل: الأسر ليس لديها الوعي بأسس التربية الإيجابية

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن الأسر ليس لديها الوعي بأسس التربية الإيجابية، وفتح مجال للطفل كي يشتكي ويعبر عن نفسه حال حدث معه شيء.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن بعض حالات التحرش بالأطفال التي يتم رصدها يكون قد سبق وتم التحرش بها من قبل من جانب أحد الأقارب، وأحيانًا الأب نفسه، متابعًا: «نلاقي الأم بتقول مش عاوزة فضايح».

وذكر أن خط نجدة الطفل تلقى 105 بلاغات اعتداء جنسي خلال شهري يناير وفبراير 2021، فضلًا عن الوقائع التي لم يتم الإبلاغ عنها تحت مسمى الخوف، معقبًا: «في التوقيت اللي كنا بنتكلم فيه على واقعة التحرش بطفلة في المعادي كان قصاده في الصف بالجيزة تلات أطفال تعرضوا لهتك عرض من تلات شباب كبار ضحكوا عليهم قالولهم تعالوا نعلمكو الصيد واعتدوا عليهم جنسيا».

وأكد ضرورة مساعدة الأطفال في التحدث عن الأشياء التي تحدث معه، ذاكرًا أن الطفل يتعرض لاستغلال واعتداءات مستمرة، والعواقب تكون وخيمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.