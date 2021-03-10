ركود بأسواق الملابس مع قرب نهاية الأوكازيون الشتوي

الداعور: تراجع المبيعات 50% عن الموسم الماضى.. وأبو الفضل: تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من وجود تخفيض حقيقى

تشهد أسواق الملابس ركودا فى المبيعات بالتزامن مع قرب انتهاء فترة الأوكازيون الشتوى، والمقرر فى 28 مارس الجارى؛ حيث تراجعت معدلات بيع وشراء الملابس مقارنة بالأوكازيون الشتوى بالعام الماضى وفقا لتأكيدات مسئولين باتحاد الغرف التجارية.

وكشف عضو شعبة القاهرة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الداعور، ضعف الإقبال على شراء الملابس الشتوية فى المحلات خلال فترة الأوكازيون منذ بداية الموسم رغم أن المحلات قدمت عروضا وتخفيضات وصلت إلى أكثر من 70%.

وأرجع الداعور الأسباب إلى انتشار الموجة الثانية من كورونا وتأثيرها على الحالة الاقتصادية للمواطنين واتجاه المواطنين إلى شراء السلع الضرورية فقط، لافتا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الركود وتراجعت المبيعات الملابس الشتوية أكثر من 50% عن الموسم الماضى.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مبيعات الملابس على المنصات الإلكترونية مثلت 20% من إجمالى المبيعات نتيجة لتخوف المواطنين من الذهاب إلى المحلات التجارية والتواجد فى التجمعات بسبب الفيروس.

وقال رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية السابق، عمرو حسن: إن الإقبال على شراء الملابس الشتوى فى المحلات التجارية هذا العام متوسط منذ بداية موسم الأوكازيون، نظرا لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة مدت فترة الأوكازيون إلى 28 مارس الجارى بهدف تنشيط المبيعات.

ونوه حسن، بأن المحلات قدمت عروضا وتخفيضات تتراوح من 50 إلى 70%، حتى تتمكن من تصريف البضائع والإيفاء بسداد التزاماتها من فواتير كهرباء ومرتبات للعاملين، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات حرصوا على تقديم تخفيضات منذ بداية الموسم الشتوى لاستقطاب المواطنين.

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين، أحمد أبو الفضل: إن الإدارة تكثف من الحملات التفتيشية على المحلات التجارية خلال موسم الأوكازيون الشتوى، للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية بأسعار المنتجات بشكل عام.

وأضاف أبو الفضل، لـ«الشروق»، أن الحملات التفتيشية على الأسواق خلال موسم الأوكازيون سواء الشتوى أو الصيفى تستهدف التأكد من كتابة سعرين للسلعة أو المنتج بشكل واضح قبل وبعد التخفيض، على أن يتم شطب السعر القديم قبل التخفيض بشكل لا يمحيه تماما، بحيث تكون الأسعار واضحة للمستهلكين.

وأكد أن الحملات تستهدف أيضا التأكد من وجود فواتير شراء للبضاعة المعروضة والمباعة بالمحال التجارية؛ حيث يقوم المفتش بالاضطلاع على سعر البضاعة المباعة قبل شهر من بداية الأوكازيون ومطابقتها بسعر المنتج المعروض قبل التخفيض، حتى لا يضع التاجر سعر قبل التخفيض كبير وبالتالى يوهم المستهلك بوجود تخفيض كبير أو لا يضع تخفيض من الأساس.

وأوضح: «على سبيل المثال قطعة سعرها قبل التخفيض 400 جنيه، يقوم التجار المخالف، بتسعيرها قبل التخفيض 600 جنيه وبعد التخفيض 300 جنيه، ليوهم المستهلك بوجود خصم 50% وفى حقيقة الأمر التخفيض 25% فقط، أو يضع سعرا بعد التخفيض 400 جنيه، وبذلك لا توجد أى خصومات على المنتج».

وأشار إلى أن الحملات تتأكد من وجود منتجات مطبق عليها نسبة الخصومات المكتوبة على المحل من الخارج، وحال مخالفة التاجر يدخل ضمن عقوبات جريمة السلوك الخادع وفقا للمادة 9 من قانون حماية المستهلك، بحيث يتم تحرير محضر وتتحول إلى قضية وجنحة يتم البت فيها أمام المحاكم، بتهمة «السلوك الخادع للمواطنين» وتوقع عقوبات تصل إلى 2 مليون جنيه.