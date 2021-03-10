ارتدى أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، ثوب الإجادة في الزود عن مرمى فريقه في ثلاث فرص خطيرة للغاية خلال الفوز على الشباب 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لحجازي خلال تصديه لثلاث تسديدات خطيرة في هجمة واحدة لفريق الشباب على مرمى الاتحاد، معلقًا عليها:" الحاجز حجازي يُنقذ مرمى فريقه ويتصدى لتسديدات هجوم الشباب".

الفوز الذي حققه اتحاد جدة على الشباب بهدفين مقابل هدف أشعل الصراع على صدارة الدوري السعودي بعدما رفع الاتحاد رصيده للنقطة 41 ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشباب السعودي عند 45 نقطة في صدارة المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن حجازي معار من صفوف وست بروميتش ألبيون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويرغب النادي السعودي بقوة في ضمه بشكل نهائي من الفريق الإنجليزي.