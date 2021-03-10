 المصرية للتخطيط العمراني: لدينا قاعدة معلومات تجعلنا في مصاف العالم الأول - بوابة الشروق
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المصرية للتخطيط العمراني: لدينا قاعدة معلومات تجعلنا في مصاف العالم الأول

أسماء الدسوقي:
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:47 ص

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الريف المصري كان أولوية غائبة حتى بدأ العمل في الخطة التنموية الشاملة، مؤكدًا أن مساحة المعمور ستتضاعف خلال العام الحالي.

وأضاف غيث، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن خريطة التنمية الشاملة التي يتم العمل بموجبها حاليًا ليست في العمران فقط، وإنما في الاقتصاد والاجتماع والبيئة، على المستويات كافة.

وأكد أن جميع الوزارات تشارك في خريطة التنمية الشاملة، إضافة إلى أن التنسيق بينها تكون على أعلى مستوى، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: «الآن لدينا قاعدة معلومات تجعلنا في مصاف العالم الأول، وتطبق أحدث المعايير».

وذكر رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن جميع المشروعات القائمة تنفذ بدقة عالية، موضحًا أنها المرة الأولى التي يكون لدى الدولة فيها مخططات تفصيلية للمشروعات كافة.

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