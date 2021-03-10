رأس الخنيسي تقود الترجي لتعزيز صدارته للدوري التونسي بفوز قاتل على بن قردان

واصل الترجي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري التونسي، بعدما حقق فوزا مثيرا 1 / صفر على ضيفه اتحاد بن قردان في اللحظات الأخيرة اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز مستقبل سليمان على ضيفه البنزرتي 2 / صفر، فيما تعادل اتحاد تطاوين مع ضيفه الأفريقي بدون أهداف، ومستقبل الرجيش مع ضيفه الملعب التونسي بنفس النتيجة، وشبيبة القيروان مع ضيفه نجم المتلوي 1 / 1.

وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق فوزه الثامن على التوالي في البطولة، إلى 40 نقطة، ليواصل التحليق في الصدارة، بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي، ومازال كلا الفريقين يمتلكان مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد بن قردان، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل سبعة انتصارات وسبعة تعادلات، عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وتقمص النجم المخضرم طه ياسين الخنيسي ثوب البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الفوز للترجي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة رأس رائعة، ليمنح ثلاث نقاط ثمينة لأبناء (باب سويقة).

يأتي هذا الفوز، ليمنح الترجي دفعة معنوية أخرى، قبل لقائه الهام مع مضيفه الزمالك المصري يوم الثلاثاء القادم بالعاصمة المصرية القاهرة في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان الترجي قد فاز على الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 3/1.

ويسعى الترجي للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، من أجل تعزيز آماله في الصعود إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، والحفاظ على صدارة المجموعة، التي يتواجد بها حاليا برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مولودية الجزائر.