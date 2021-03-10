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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 29 مليون إصابة حتى الساعة 06:40 صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء متوسط الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلا لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا بواقع 6ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف مقارنة بالأمس.

وشهدت ولاية كونيتيكت زيادة بنسبة 7ر0 % في الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 287 ألفا و396 إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد للوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 155 حالة وفاة.