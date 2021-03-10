مسؤول: البرازيل تبدأ في دفع الإعانة الجديدة في ظل كورونا الشهر الجاري

قال آرثر ليرا رئيس مجلس النواب البرازيلي، في مؤتمر صحفي، إنه يجب التصويت على مشروع قانون الطوارئ من خلال جولتين في مجلس النواب غدا ليتسنى سداد الدفعة الأولى من الإعانة الجديدة للمتضررين جراء جائحة كورونا في مارس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وذكر ليرا أن مقرر مشروع القانون دانييل فريتاس يعتزم الإبقاء على اقتراح مجلس الشيوخ.

وأضاف رئيس المجلس أن الرئيس جاير بولسونارو تلقى الأنباء بأن النص الذي قدمه مجلس الشيوخ يجب أن يبقى كما هو "بصورة جيدة للغاية".

وضح أن الإصلاح الإداري يمكن أن يكتمل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.