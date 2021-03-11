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وزيرة التخطيط: انخفاض معدلات البطالة دليل على الجودة في توزيع الاستثمارات

الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:44 م
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، مؤكدة أن انخفاض معدلات البطالة دليل على الجودة في توزيع الاستثمارات، والسياسات المتخذة كي تنعكس معدلات النمو على فرص التشغيل.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن خسائر النمو في الاقتصاد العالمي تقدر بحوالي 11 مليون دولار، مؤكدة أن حجم تداعيات الأزمة الاقتصادية كبير نتيجة توقف قطاعات مثل السياحة والطيران وغيرها.

ولفتت إلى انخفاض التجارة العالمية، إضافة إلى خسارة السياحة الدولية، مشيرة إلى توقع منظمة السياحة العالمية الخاص بخسارة السياحة بحوالي 935 مليار دولار، ما يمثل 10 أضعاف الخسارة التي حدثت في القطاع أثناء الأزمة المالية العالمية في 2009.

وأكدت أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية في العديد من القطاعات رغم الأزمة التي يمر بها العالم حاليًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، منها الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والزراعة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، في حين حدث انكماش في بعض القطاعات مثل السياحة، لكنها أفضل من الربع الأول من عام 2020.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

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