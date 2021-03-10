أزمة كورونا تواصل كبح السياحة في ألمانيا

أضر الإغلاق الثاني لاحتواء جائحة كورونا بشدة، قطاع الفنادق في ألمانيا مع بداية هذا العام.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الأربعاء، أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجعت في يناير الماضي بنسبة 3ر76% إلى 4ر6 مليون ليلة على أساس سنوي.

وتراجعت ليالي المبيت السياحية للمسافرين الداخليين بنسبة 74% إلى 7ر5 مليون ليلة، وبنسبة 86% للسائحين الأجانب لتصل إلى 700 ألف ليلة.

وأصبح المبيت في الفنادق وبيوت الضيافة وغيرها من مرافق الإقامة محظورة مرة أخرى في ألمانيا لمكافحة الجائحة منذ الخريف الماضي.

وأغلقت العديد من الفنادق أبوابها حاليا، حيث رأت هذه المنشآت أن مواصلة الخدمة من أجل عدد قليل من رجال الأعمال المسافرين لا يستحق العناء.

وبحسب البيانات، فإن منشآت الإقامة الفندقية التي ظلت مفتوحة في أول شهر من هذا العام بلغت 29 ألفا و200 منشأة فقط، من بين 52 ألف منشأة مسجلة لدى مكتب الإحصاء.

وفي عام كورونا 2020، تراجع عدد ليالي المبيت السياحية بنسبة 39% إلى 3ر302 مليون ليلة، ولم يتمكن الانتعاش الذي شهدته ألمانيا في بعض الأماكن السياحية خلال الصيف الماضي من تعويض خسائر الإغلاق في الربيع الماضي.