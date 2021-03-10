 حبس 4 متهمين بتتبع وسرقة أموال 10 رواد بنوك في الإسكندرية - بوابة الشروق
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حبس 4 متهمين بتتبع وسرقة أموال 10 رواد بنوك في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 8:50 م

قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص "2 منهم لهما معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب 10 حوادث سرقة أموال رواد البنوك بأسلوب "التتبع والتعقب والمغافلة"، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا بورود معلومات سرية حول قيام 4 أشخاص، مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بسرقة أموال رواد البنوك، عقب صرفهم لمبالغ نقدية، متخذين من دوائر أقسام شرطة المديرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 حوادث سرقة "بذات الأسلوب"، وبإرشادهم، تم ضبط مبلغ مالي من حصيلة سرقاتهم، وأفادوا بصرف باقي المبالغ.

تم تحريز المبالغ المالية المضبوطة، واقتيادهم إلى قسم شرطة ثانٍ الرمل، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.


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