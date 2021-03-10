أوجيني أسامة: إنقاذ الطفلة وعدم الضرر بها هو أكبر تكريم في الدنيا

قالت أوجيني أسامة، بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادي، إنها تلقت عدة رسائل من سيدات وفتيات يؤكدن لها أنهن سيتبعن ما فعلته لمواجهة التحرش وعدم السكوت في تلك الوقائع، مضيفة: "هناك دعم رهيب والناس شجعتني".

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «لقاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، عن سعادتها باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الواقعة.

وردا على مطالبة الإعلامي خيري رمضان بتكريمها، أكدت: "إنقاذ الطفلة وعدم الضرر بها هو أكبر تكريم في الدنيا، حصلت عليه من ربنا، ربنا أنقذ أطفال كتير، كان ممكن يتعرضوا لكدا، من خلال تلك الواقعة".

ووجهت الشكر لكل رجال شرطة قسم المعادي، قائلة: "من إمبارح مقعدوش، كانوا قاعدين قدام المعمل والميدان لبعد ما مشيت علشان يطمنوا عليا، وأني في أمان، كلهم رجال محترمين".

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.