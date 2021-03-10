علقت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة التحرش بطفلة في المعادي، قائلة إنها صدمت من رد فعل الناس الذين يطالبون بستر المجرم المعتدي على الطفلة.

وأضافت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أخطر ما في الجرائم ذات الطابع الجنسي أن الواقعة لا تكون الأولى ولا الأخيرة، وفقًا لعلم الإجرام، متابعة: «المجرم في هذا الأمر يكون معتادا على الإجرام، إذ يتعامل مع صمت الضحايا ويستمد القوة من ضعفهم».

وأبدت تعجبها الشديد من رد فعل الناس من فضح المجرم الذي اعتدى على الطفلة مع وجود فيديو مصور، قائلة: «هي الناس صعبان عليها إيه؟ إنه لابس بدلة يعني!».

ولفتت مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن هذا الفعل إجرامي، إما أن يكون هتك عرض أو إتجار بالبشر، لكنها ليست تحرش.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.