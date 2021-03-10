خبير إيطالي لـ«الشروق»: فوز الحكومة الليبية الجديدة بالثقة خطوة تاريخية للبلاد

أكد المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي، دانييلي روفينيتي، أن فوز حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بثقة مجلس النواب الليبي اليوم بأغلبية 132 نائبا، يعد بالتأكيد خطوة تاريخية لليبيا.

وقال روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الفوز بالثقة يمثل خطوة إيجابية للغاية تسمح لليبيا باتخاذ خطوة أساسية أخرى نحو المصالحة الوطنية وزرع الأمل لدى الشعب الليبي.

واعتبر روفينيتي أن قائمة الوزراء في الحكومة الليبية، بعد التغييرات التي أجريت في اللحظة الأخيرة لاستبدال الأسماء المثيرة للجدل، تعد قائمة تمثيلية جيدة لكل الأطياف في ليبيا، مشيراً إلى أن أوروبا وإيطاليا ستدعمان بالتأكيد الحكومة الجديدة.

وأضاف الخبير الإيطالي أنه يمكن للحكومة الليبية الجديدة بعد فوزها بثقة مجلس النواب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإعادة تنشيط الاقتصاد الليبي، وذلك باستخدام عائدات النفط.