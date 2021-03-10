السفير البريطاني في تونس: نعمل على تطوير الاستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب

قال السفير البريطاني في تونس إدوارد أوكدن إن بلده تعمل بمعية تونس على تطوير الاستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب .



جاء ذلك في افتتاح مؤتمر دولي اليوم الأربعاء في ضاحية قمرت السياحية بالعاصمة تونس، يدرس "تأثير التهديدات الإرهابية على الأمن القومي".



وقال السفير البريطاني في المؤتمر الذي يحضره خبراء دوليون ومسؤولين في الحكومة التونسية "البلدان عانا من الهجمات الإرهابية في الماضي، معركة بن قردان مثلا وهجمات لندن ومانشستر".



وتابع السفير "الاستراتيجية مشتركة وأساسية ولكن التطورات مستمرة ويجب مراجعة الاستراتيجية. وهذا المؤتمر مهم لتطوير الاستراتيجية المشتركة".



وعززت بريطانيا دعمها لتونس في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما بعد الهجمات الدموية التي تعرضت لها تونس في 2015 ومن بينها الهجوم على نزل أمبريال في سوسة والذي أوقع 38 قتيلا من السياح الأجانب أغلبهم بريطانيون.



وبخصوص أوجه الدعم البريطاني لتونس لمكافحة الإرهاب قال إدوارد أوكدن "الدعم مشترك ومستمر. لن أتحدث عن هذا بشكل تفصيلي".



وينظر المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس بدعم من السفارة البريطانية، في ثلاث محاور بالأساس وهي التهديدات الإرهابية في تونس واستقطاب المرأة في الأعمال الإرهابية والإرهاب السيبراني (الرقمي).



وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) منير الكسيكسي "هذا الإرهاب (الرقمي) أصبح معضلة في بلادنا وهو بصدد التطور".



وأضاف الكسيكسي "العمل الأمني والعسكري غير كاف يتعين أن نعمل من أجل الوقاية من التطرف. نحن نعمل على مكافحة الإرهاب في العمق من أجل تحصين المجتمع التونسي من هذا المرض".



ويهدف المؤتمر بحسب المنظمين إلى دعم جهود مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والتمهيد لتكوين فريق من اجل التفكير الاستراتيجي في مجالات الأمن والدفاع والاستعلام.