باكستان تعتزم استيراد القطن من أفغانستان ودول آسيا الوسطى

أعلنت وزارة المالية الباكستانية اليوم الأربعاء، موافقة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة على استيراد القطن من أفغانستان ودول آسيا الوسطى عبر الطرق البرية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن القرار يستهدف سد النقص في كميات القطن التي تحتاج إليها صناعة الغزل والنسيج في باكستان، ودعم صادرات المنسوجات الباكستانية.



يذكر أن لجنة التنسيق الاقتصادي هي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في باكستان.



وبحسب بلومبرج من المتوقع وصول واردات باكستان من القطن خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 8 ملايين بالة.