 باكستان تعتزم استيراد القطن من أفغانستان ودول آسيا الوسطى - بوابة الشروق
الأربعاء 10 مارس 2021 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

باكستان تعتزم استيراد القطن من أفغانستان ودول آسيا الوسطى

القطن - ارشيفية
القطن - ارشيفية
إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:29 م
أعلنت وزارة المالية الباكستانية اليوم الأربعاء، موافقة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة على استيراد القطن من أفغانستان ودول آسيا الوسطى عبر الطرق البرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن القرار يستهدف سد النقص في كميات القطن التي تحتاج إليها صناعة الغزل والنسيج في باكستان، ودعم صادرات المنسوجات الباكستانية.

يذكر أن لجنة التنسيق الاقتصادي هي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في باكستان.

وبحسب بلومبرج من المتوقع وصول واردات باكستان من القطن خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 8 ملايين بالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك