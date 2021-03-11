قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع السياحة بدأ في التعافي نتيجة دوران عجلة الإنتاج، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية، مشيرة إلى وجود توازن كبير بين المحافظة على صحة المواطن والاستمرار في النشاط الاقتصادي.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات كانت لها انعكاسات جيدة على معدلات النمو، متابعة: «ننعم اليوم باستقرار في المستوى العام للأسعار».

وأوضحت أن معدلات التضخم لا تتعدى حوالي 4.9%، نتيجة توفر السلع في الأسواق، مؤكدة أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع، وحجم احتياطي نقدي يغطي ثمانية أشهر واردات.

وأكدت أن هناك توازنًا بشكل كبير في أداء الاقتصاد المصري، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة متمثلة في الحكومة أو مؤسساتها المختلفة، مضيفة أن الاقتصاد المصري المتنوع يسهم في تعافي القطاعات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.